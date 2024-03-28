Дані Парехо прокоментував скандал з вигуками в бік Вінісіуса від вболівальників. 

"Я також виходив на поле, і вони називали мене п’яним або ще якось, і я не пристосовувався до людей і не роблю жестів", — цитує Дані ресурс AS

"Це непотрібно. Футболіст повинен бути вище таких ситуацій". 

Деяких вболівальників дратує поведінка вінгера, який робить різні жести в бік трибун під час святкування своїх голів. 

Цього сезону Дані провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти. 