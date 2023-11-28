Іспанія

Для футболіста "вершкових" це перша нагорода на своїй батьківщині.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим бразильським гравцем за підсумками року, що дозволило йому виграти трофей Samba Gold. Про це повідомляє Samba Foot.

У боротьбі за нагороду 23-річний бразилець за підсумками голосування серед вболівальників випередив нападника Аль-Хіляля Неймара, а також захисника ПСЖ Маркіньйоса.

До цього тричі поспіль володарем нагороди був Неймар.

У нинішньому сезоні Вінісіус провів 13 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти. Також разом із Реалом він став переможцем Кубка Іспанії та клубного чемпіонату світу.

Додамо, що зараз Вінісіус перебуває у лазареті "вершкових" через травму, через яку він пропустить близько двох місяців.