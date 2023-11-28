Для футболіста "вершкових" це перша нагорода на своїй батьківщині.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
28 листопада 2023, 08:50
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор був визнаний найкращим бразильським гравцем за підсумками року, що дозволило йому виграти трофей Samba Gold. Про це повідомляє Samba Foot.
У боротьбі за нагороду 23-річний бразилець за підсумками голосування серед вболівальників випередив нападника Аль-Хіляля Неймара, а також захисника ПСЖ Маркіньйоса.
До цього тричі поспіль володарем нагороди був Неймар.
У нинішньому сезоні Вінісіус провів 13 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти. Також разом із Реалом він став переможцем Кубка Іспанії та клубного чемпіонату світу.
Додамо, що зараз Вінісіус перебуває у лазареті "вершкових" через травму, через яку він пропустить близько двох місяців.