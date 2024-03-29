Іспанія

Керманич Валенсії висловився щодо українського нападника.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха прокоментував вихід представників клубу на Євро-2024, передає портал superdeporte.es.

Місця на майбутньому чемпіонаті Європи у Німеччині здобули збірні Грузії та України, які представляють голкіпер "кажанів" Гіоргі Мамардашвілі та центральний нападник Роман Яремчук.

"Я сподіваюся, що це вплине на них якнайкраще. Це має дати їм позитивну енергію, якою ми повинні спробувати скористатися у Валенсії", — вважає Бараха.

У поточному сезоні 28-річний українець взяв участь у 24 матчах Валенсії у всіх турнірах, відзначившись 4 голами. Іспанським клубом він орендований у Брюгге до кінця цієї кампанії.