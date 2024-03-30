Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 30 березня і розпочнеться о 22:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Лас-Пальмас. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — ЛАС-ПАЛЬМАС

СУБОТА, 30 БЕРЕЗНЯ, 22:00. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТЕО БУСКЕТС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Барселона вже обігнала Жирону і хоче зміцнити свої позиції на другому місці у Ла Лізі. В наступному матчі опонентом буде непоступливий Лас-Пальмас.

Барселона є фаворитом, тому що виграла два попередні матчі з різницею у декілька голів і загалом набрала непогану форму, але і суперник вміє дивувати. Ця команда грає у сміливому стилі і створює багато неприємностей. До того ж в непоганих кондиціях є Роберт Левандовські, який знову забиває в більш звичному темпі. Зараз це дуже необхідно Барселоні на цьому етапі сезону. Баланс команди Хаві з 31 січня – 7 перемог і 3 нічиї. Завдяки цьому вдалося піднятися на 2 місце в турнірній таблиці іспанського чемпіонату і вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Говорячи про Лас-Пальмас, він виграв лише 1 з попередніх 8 матчів. Команда знаходиться у середині таблиці – її перевага над зоною вильоту становить 15 балів, тому можна не дуже хвилюватися щодо результатів зараз. Для новачка зберігати спокій означає досягти основних цілей на цей сезон. Барселоні подобається грати проти Лас-Пальмаса — обидва клуби зустрічалися один з одним 11 разів, і іспанський гранд не програв жодного з цих матчів. Попередня зустріч відбулася в січні. Барселона перемогла з рахунком 2:1 завдяки реалізованому пенальті від Ілкая Гюндогана у компенсований час.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Лопес, Гюндоган, Роберто — Ямал, Левандовські, Феліш

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармоль, Кардона — Парк, Муньйос, Перроне, Родрігес, Ель-Хаддаді — Рамірес

Не зіграють: Бальде, Гаві, де Йонг — Ї. Араухо

Під питанням: Р. Араухо, Педрі, Крістенсен

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