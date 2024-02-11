Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 10 лютого 2024 року, 22:00.

У 24 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 Лас-Пальмас приймав Валенсію на Естадіо Гран Канарія й здобув перемогу на останніх хвилинах.

Ми так і не дочекались на появу українського нападника Романа Яремчука в складі гостей, та й узагалі цей матч точно неможливо було занести до активу команди Рубена Барахи саме в плані гри в атаці.

Валенсія лише раз за гру поцілила в площину чужих воріт, тоді як господарі володіли ініціативою й зрештою відкрили та одразу ж подвоїли рахунок під завісу зустрічі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лас-Пальмас — Валенсія в 24 турі Ла Ліги-2023/24:

Лас-Пальмас — Валенсія 2:0

Голи: Суарес, 89, Марк Кардона, 90+5

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармоль, Серхі Кардона — Парк (Араухо, 90+1), Муньос (Фабіо Гонсалес, 90+2), Перроне (Луаодіс, 80), Кіріан Родрігес, Мунір (Марк Кардона, 84) — Сандро (Молейро, 80).

Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Москера, Озкачар, Гая — Фран Перес (Канос, 74), Гільямон, Пепелу, Герра (Васкес, 74) — Дуро (Альберто Марі, 86), Амалла (Пітер Федеріко, 67).

Попередження: Мармоль, 48, Марк Кардона, 90+5.