Іспанія

Бразилець провів потужний місяць.

Найкращим гравцем березня в Ла Лізі визнано бразильського вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора. Про це повідомляє офіційний сайт іспанської Ла Ліги.

Гравець "вершкових" у березні забив п'ять голів у трьох матчах чемпіонату Іспанії – Валенсії (2 м'ячі), Сельті (1) та Осасуні (2).

На нагороду також претендували Роберт Левандовські (Барселона), Браїс Мендес (Реал Сосьєдад), Александр Серлот (Вільярреал) та Горка Гурусета (Атлетік).

Раніше став відомий найкращий тренер чемпіонату Іспанії у березні.