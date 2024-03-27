Іспанія

"Жовта субмарина" здобула три перемоги у трьох поєдинках.

Головного тренера Вільярреала Марселіно визнано найкращим наставником іспанської Ла Ліги за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 58-річний іспанець випередив Хаві з Барселони та Карло Анчелотті з мадридського Реалу.

Минулого місяця "жовта субмарина" провела три поєдинки, в яких здобула три перемоги — над Гранадою (5:1), Бетісом (3:2) та Валенсією (1:0).

Після 29 турів Вільярреал посідає дев'яте місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, набравши 38 очок.