Іспанія

Тренер висловив думку щодо виступів гравців у команді.

Хаві розповів щодо виступів Пау Кубарсі та Ламіне Ямаля.

"Пау Кубарсі та Ламін Ямал можуть відзначити нову еру тут, у Барсі", — цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Вони виступають на найбільшій сцені тут на найкращому рівні, безумовно. Тепер вони повинні підтримувати його, і я впевнений, що у них є всі атрибути для цього".

Кожен з цих гравців демонструє солідний прогрес і стають лідерами команди. У матчі збірної Іспанії Ламіне став другим наймолодшим гравцем в історії національної команди.