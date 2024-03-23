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Команда де ла Фуенте оновлюється за рахунок виконавців Барселони.

Іспанський центральний захисник Пау Кубарсі став справжнім відкриттям цього сезону в складі каталонської Барселони.

І допоки трансферна вартість 17-річного виконавця зростає шаленими темпами, його вже запросили дебютувати в складі збірної Іспанії в товариському матчі проти Колумбії напередодні (0:1).

Іспанія — Колумбія 0:1 Відео гола та огляд товариського матчу

Таким чином у віці 17 років та 60 днів Кубарсі став другим наймолодшим футболістом, який коли-небудь грав у складі "Фурії роха".

Першість за цим показником утримує інший вихованець каталонської Барселони — нападник Ламін Ямал (16 років та 57 днів).

Трійку інших у п’ятірці наймолодших складають Гаві (17 років та 62 дні), Педро Регейро (17 років та 161 день) та Субіета (17 років та 284 дні).

Наступний матч збірна Іспанії проведе проти Бразилії.