Барса намагається втримати "нового Піке".
Кубарсі, getty images
30 березня 2024, 00:16
Керівництво каталонської Барселони запропонувало 17-річному центральному захиснику команди Пау Кубарсі новий контракт, який включатиме "клаусулу" у розмірі одного мільярда євро. Про це повідомляє Фабриціо Романо.
За інформацією джерела, нова угода передбачає значне збільшення заробітної плати та довготривалий термін.
У каталонському клубі сподіваються, що їм вдасться пролонгувати контракт із захисником до закінчення цього сезону. 17-річний футболіст є важливим елементом у новому проекті Барселони.
Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Цього сезону Пау Кубарсі відіграв за Барселону 13 матчів, віддав одну гольову передачу та заробив одну жовту картку.