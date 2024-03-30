Іспанія

Барса намагається втримати "нового Піке".

Керівництво каталонської Барселони запропонувало 17-річному центральному захиснику команди Пау Кубарсі новий контракт, який включатиме "клаусулу" у розмірі одного мільярда євро. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода передбачає значне збільшення заробітної плати та довготривалий термін.

У каталонському клубі сподіваються, що їм вдасться пролонгувати контракт із захисником до закінчення цього сезону. 17-річний футболіст є важливим елементом у новому проекті Барселони.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Пау Кубарсі відіграв за Барселону 13 матчів, віддав одну гольову передачу та заробив одну жовту картку.