Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Барселона змогла мінімально виграти у Лас-Пальмаса,

Результати туру

Барселона виграла у Лас-Пальмаса завдяки чудовому голу Рафіньї

Перерва на національні збірні завершилася для Барселони щасливо. Ніхто не отримав пошкоджень, тому команда могла готуватися до матчу у чемпіонаті. Хаві вирішив не експериментувати. Крім появи Серхіо Роберто замість травмованого Андреаса Крістенсена та Іньїго Мартінеса замість Рональда Араухо, сюрпризів не було. У захисті зіграли Жоау Канселу, Жюль Кунде і Пау Кубарсі, а у півзахисті – Фермін Лопес та Ілкай Гюндоган. На флангах грали Ламіне Ямал і Рафінья, а вище Роберт Левандовські.

Барселона добре почала матч і могла дуже швидко повести в рахунку. Роберт Левандовські навіть забив, але арбітри помітили, що він опинився в офсайді. Суперник відповів моментом Муніра Ель-Хаддаді, але він не влучив у ворота. На 16-ій хвилині Пау Кубарсі виконав чудовий пас і Левандовські отримав позицію для удару, який відбив голкіпер Лас-Пальмаса. Через мить Кубарсі пробив головою, але не влучив у ворота.

На 24-ій хвилині Рафінья вийшов на вільний простір і був зрізаний Альваро Вальєсом, за що воротар Лас-Пальмаса отримав червону картку. Далі Роберт Левандовські влучив у поперечину після навісу Жоау Канселу. Фермін Лопес спробував пробити здалеку, але промахнувся. Барселона ніби знизила оберти ближче до завершення першого тайму і не змогла скористатися чисельною перевагою. Досить несподівано гості могли вийти вперед, але Коко зі штрафного трохи не влучив у ворота.

У другому таймі спочатку був занадто сильний простріл Жоау Канселу, а потім Лопес пробив невдало після пасу Рафіньї. Господарі довго не могли забити, поки на 59-ій хвилині Жоау Феліш, який вийшов замість Ферміна, доставив м'яч у штрафний майданчик, а Рафінья ударом головою переграв голкіпера Лас-Пальмас. На 77-ій хвилині у Жоау Феліша була чудова нагода, але він з близької відстані пробив у поперечину.

Наприкінці матчу Барселона дозволяла гостям входити у власний штрафний майданчик, але вдалося зберегти ворота у недоторканості і здобути важливий результат. Безумовно, підопічні Хаві повинні були вирішити долю матчу раніше, але скаржитися нема на що. Тепер час готуватися до першого матчу проти ПСЖ у Лізі чемпіонів. Часу більш ніж достатньо.

Жирона змогла перемогти Бетіс завдяки голу у завершальній фазі матчу

Жирона виграла у непростому матчі. Обидві команди створювали не так багато моментів.

Вдалося забити завдяки Артему Довбику — Чаді Ріяд зіграв рукою, а форвард реалізував пенальті.

Бетісу не вистачало влучності, але ближче до завершення першого тайму йому таки вдалося відповісти своїм голом зусиллями Вілліана Жозе.

Другий тайм почався схоже на перший. Жирона знову реалізувала свій момент завдяки Артему Довбику, відмічаємо і чудовий пас Віктора Циганкова, який фактично розпочав цю атаку. Втім, Вілліан Жозе знову забив після помилки у захисті.

Цього сезону Жирона вміє витягувати непрості зустрічі на свою користь, зараз це спрацювало в черговий раз. Досвідчений форвард Крістіан Стуані приніс своїй команді перемогу. Наздогнати Реал буде важко. З Барселоною ж можна цілком змагатися за друге місце враховуючи ще й відрив від Атлетіко.

Реал вдома переграв Атлетік

Реал часто вміє реалізувати одні з перших нагод на початку своїх матчів. Цього разу дану здатність продемонстрував Родріго.

Саме бразильський вінгер яскравим ударом здивував голкіпера Атлетіка. Команда Ернесто Вальверде рідко атакувала, будь-які спроби свторити моменти швидко скасовувалися, а Реал не поспішав.

В мадридської команди знову можуть бути деякі претензії на адресу рефері. Спершу була відсутність фолу на Джуді Беллінгемі у штрафному майданчику, а далі свисток про офсайд після без сигналу судді на лінії.

Що до самої гри, то Реал вдруге знайшов шлях до воріт Атлетіка. Швидка контратака завершилася другим голом Родріго. Дві найнебезпечніші дії Реала в сьогоднішньому матчі завершилися двома голами. Це виглядало практично саме так.

Лідерство над Барселоною все ще надійне, і в колективі Карло Анчелотті напередодні гри з Манчестер Сіті панує відносний спокій. Вишенькою на торті став момент, коли на кілька хвилин на поле вийшов Едер Мілітао. Не кожен матч повинен мати чудову історію, але для бразильського захисника ця зустріч завершила один із найскладніших етапів у кар'єрі. Наразі Реал має комфортний результат.