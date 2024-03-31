Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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31 березня 2024, 21:30
У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Сосьєдад вирушив на виїзд до Алавеса.
Гості здолали господарів із мінімальним рахунком. Голом відзначився Пачеко на 59-й хвилині гри.
Алавес — Реал Сосьєдад 0:1
Гол: Пачеко, 59
Алавес: Сівера — Горосабель, Абкар, Марін, Лопес — Бланко, Гевара (Панічеллі, 66) — Вісенте (Реббаш, 75), Гуріді (Бенавіндес, 66), Ріоха (Сімеоне, 75) — Омородіон
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Пачеко, Галан — Захарян (Умар, 83), Субіменді, Меріно — Кубо (Беккер, 44), Оярсабаль (Тірні, 69), Барренечеа (Сілва, 69)
Попередження: Гевара, Абкар — Меріно, Пачеко.