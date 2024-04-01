Гравець з'явився на полі на 92-й хвилині.
Едер Мілітао, Getty Images
01 квітня 2024, 00:17
Едер Мілітао вийшов на поле вперше після важкої травми.
Захисник Реала вийшов на поле на 92-й хвилині матчу Ла Ліги проти Атлетіка (2:0)
, змінивши Дані Карвахаля. Мілітао не грав із серпня після травми хрестоподібних зв'язок коліна, отриманої в матчі з Атлетіком у 1-му турі Ла Ліги.
"Я дуже щасливий. Це радість, яку я не можу пояснити. Це були важкі дні, але тепер я знову радію", — сказав Едер.
Для Мілітао поєдинок проти Атлетіка став другим у сезоні в Ла Лізі. Результативними діями він не відзначився.