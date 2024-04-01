Іспанія

Наставник прокоментував результат зустрічі.

"Враховуючи, що багато гравців повернулися зі своїх збірних після перерви, матч міг бути складним.

Ми дуже добре почали і незабаром вийшли вперед. В обороні ми були компактні, діяли організовано і не ризикували. Ми грали дуже інтенсивно.

У всіх у команді є своя роль: нападники жертвують собою, а в захисті все спокійно, команда в порядку. Сьогодні можна було пресингувати трохи вище, але у нас не було сил для цього, тому що Беллінгем і Вальверде не були готові на 100%", — сказав Анчелотті.