Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Атлетіком (2:0).
"Враховуючи, що багато гравців повернулися зі своїх збірних після перерви, матч міг бути складним.
Ми дуже добре почали і незабаром вийшли вперед. В обороні ми були компактні, діяли організовано і не ризикували. Ми грали дуже інтенсивно.
У всіх у команді є своя роль: нападники жертвують собою, а в захисті все спокійно, команда в порядку. Сьогодні можна було пресингувати трохи вище, але у нас не було сил для цього, тому що Беллінгем і Вальверде не були готові на 100%", — сказав Анчелотті. 
На Football.ua доступний огляд матчу Реал — Атлетік