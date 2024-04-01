Реал із Андрієм Луніним упевнено здолав Атлетік

Родріго Гоес зробив усе від себе залежне, аби про відсутність дискваліфікованого Вінісіуса ніхто й не згадав. 

Огляд матчу

Реал — Атлетік 2:0

Голи: Родріго, 8, 73

Реал: Лунін — Карвахаль (Мілітао, 90+2), Рюдігер, Фернандес, Менді — Чуамені — Вальверде (Камавінга, 80), Кроос (Модрич, 81) — Беллінгем — Родріго (Васкес, 81), Діас (Хоселу, 72).

Атлетік: Агірресабала — Де Маркос (Берчіче, 58), Альварес (Вівіан, 25), Паредес, Лекуе — Прадос (Галарета, 58), Весга — І. Вільямс, Сансет (Муніаїн, 77), Беренгер — Гурусета (Арес, 58).

Попередження: Чуамені, Начо — Галаррета. 