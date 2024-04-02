Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно власного майбутнього.

Педрі розповів щодо подальших виступів.

"Яким я бачу себе через 10 років? У 31 рік я все ще гратиму у футбол, і, можливо, буду лисим", — цитує півзахисника Daily Sports.

"Я завжди хотів бачити себе лисим, не знаю чому. Поки немає конкретної дати мого повернення, але зараз все йде дуже добре. Я сподіваюся повернутися дуже скоро. Психологічно у мене все добре. Відновлення йде дуже добре, і я просто думаю про повернення і насолоду".

Цього сезону 21-річний гравець Барселони провів 24 матчі в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 4 асисти.