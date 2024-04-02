Іспанія

Українець оформив дубль у матчі проти Бетіса.

Український нападник Жирони Артем Довбик потрапив до символічної збірної минулого 30 туру іспанської Ла Ліги за версією SofaScore.

26-річний українець був одним із найкращих на полі в матчі проти Бетіса (3:2) — він оформив дубль, за що отримав оцінку у 8,4 балів.

Цього сезону Довбик провів 33 матчі, в яких забив 17 голів та віддав сім гольових передач.

Після 30 турів Жирона набрала 65 очок і посідає третє місце в іспанській Ла Лізі, відстаючи від Барселони на два бали.

Раніше повідомлялося, що Довбик повторив досягнення Шевченка в топ-5 лігах.