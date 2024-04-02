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Автор хет-трику у ворота Полісся поділився своїми емоціями після матчу.

Півзахисник одеського Чорноморця Артур Авагімян прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (4:1), у якому він оформив хет-трик.

"Нам не щастило у попередніх матчах. Так вийшло, що у цій грі змогли забити чотири голи. Звичайно, було б краще забити у попередніх матчах по одному голу та перемогти у цих іграх.

У нас був поганий матч з Оболонню. Не знаю причин цього. В Одесі нам не вдавалося грати у наш футбол, погану якість газону на стадіоні. Це заважає грати у комбінаційну гру. Нам не щастило. Пропустили з Вересом на першій хвилині, на останній — з Ворсклою та курйозний гол у матчі з Динамо. Не вважаю, що нас хтось перегравав у цих матчах, але ми не грали у свій футбол.

Звісно, матч проти Полісся не був ідеальним, суперник мав моменти, коли Брагару врятував. Якби нам забили – невідомо, як би склався матч далі. Але це було більше схоже на наш футбол.

Полісся — Чорноморець 1:4 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Як так вийшло, що вдалось зробити хет-трик? Дуже радий. Дякую Богові, що мені вдалося забити ці м'ячі. Перший м'яч був найважливішим. Він додав нам впевненості. Усі голи були важливими. Кожен гол давав нам більше впевненості та спокою.

Епізод з Таллесом — це червона картка? Так це була червона, але це був лише поштовх у тіло, а не в обличчя. Цей епізод не прикрашає мене. Я дякую арбітру, що він вирішив показати жовту. Я згоден з його рішенням, я не давав би за це червону картку. Гравець Полісся дуже небезпечно фолив, я був попереду нього, а він ззаду б'є по нозі. Він міг завдати мені травми. Можливо, арбітр мене десь зрозумів.

Можливо в мене були думки про матч із Шахтарем, у голові була думка, якщо отримаю травму – не зіграю у найважливішому матчі у житті. Мабуть, це зіграло злий жарт зі мною. Я ніколи на дорослому рівні не вигравав трофеї, якщо не брати до уваги Першу лігу. Хочеться вболівальників зробити щасливими. Непрості часи для Одеси, усієї країни. Хочеться людям подарувати свято.

Чи може Чорноморець зіграти у свою гру проти Шахтаря? Я вважаю, що так. Це буде гарна гра. Шахтар грає у добрий футбол. З такими командами тяжко, але приємно грати. Сподіваюся, що зможемо грати у своєму стилі", - сказав Авагімян в ефірі програми ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 22 туру УПЛ.