Іспанія

Наразі воротар буде співпрацювати з зірковим агентом.

Андрій Лунін підписав угоду з агентом Жорже Мендешем — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

До якого моменту вона буде розрахована зараз невідомо. Серед клієнтів Жорже є Рубен Діаш, Бернарду Сілва, Дарвін Нуньєс, Кріштіану Роналду та інші відомі гравці.

Також ведуться розмови щодо продовження контракту з Реалом. У складі команди Андрій виступає з 2018 року. Разом з нею він виграв чемпіонат Іспанії, Лігу чемпіонів та інші трофеї. Крім того, на хорошому рівні зіграв у стикових матчах у відборі на Євро-2024 за національну збірну України.

Цього сезону 25-річний гравець провів 24 матчі в усіх можливих турнірах.