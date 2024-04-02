Іспанія

"Біло-сині" прагнуть підписати турецького талановитого плеймейкера.

Молодий атакуючий півзахисник мадридського Реала Арда Гюлер у літнє трансферне вікно може вирушити за ігровою практикою та досвідом до іншого клуба.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, 19-річний турецький плеймейкер зацікавив Реал Сосьєдад, який хоче орендувати в Мадрида талановитого гравця.

Зазначається, що боси "біло-синіх" планують розпочати переговорили з "вершковими" щодо оренди Гюлера наприкінці поточного сезону.

У нинішній кампанії Арда Гюлер через травми провів за Реал Мадрид всього 98 хвилин у семи матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол.