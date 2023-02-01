Іспанія

Football.ua розповідає про турнірне становище у другому дивізіоні Іспанії.

Другі дивізіони топ-4 країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччини) вже вийшли на свої фінішні прямі.

Football.ua розповість про нинішнє турнірне положення команд, розклад матчів тих, хто веде пряму боротьбу за підвищення і спробує спрогнозувати, кого вболівальники можуть побачити у наступному сезоні АПЛ, Ла Ліги, Серії А та Бундесліги.

Цей невеликий цикл завершиться другим дивізіоном Іспанії, де нещодавно (29-31 березня) було зіграно 33-й із 42-х турів. Явних фаворитів у боротьбі за пряме підвищення навіть зараз назвати досить складно.

Лідирує у другій Ла Лізі Леганес, хоча від зони плей-оф команду відділяють лише шість очок. За ним слідують Ейбар та Еспаньйол. Расінг, Ельче і Вальядолід, які разом з Еспаньйолом посідають місця у зоні плей-оф, теж мають непогані шанси зачепитися за пряму путівку до іспанської еліти. Враховуючи високу щільність турнірної таблиці, не варто ігнорувати і команди, що посідають сходинки з сьомої по одинадцяту.

Давайте подивимося, які матчі ще чекають на учасників турніру в останні 9 турів (без урахування команд, які на нашу думку вже навряд спроможні поборотися за підвищення):

*д — домашній матч, в — виїзний матч; нижче — поточна позиція у таблиці

Виходячи з цього календаря, наш прогноз є наступним:

Прямі путівки (1-2): Ейбар, Леганес

Плей-оф (3-6): Еспаньйол, Вальядолід, Расінг, Ельче

Переможець плей-оф: Еспаньйол