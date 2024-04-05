Іспанія

Перес намагається вбити будь-яку конкуренцію в європейському футболі.

Мадридський Реал проявляє серйозну зацікавленість 20-річним атакувальним півзахисником леверкузенського Баєра Флоріаном Вірцем. Про це повідомляє журналіст Антоніо Гальярдо.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу готове запропонувати за гравця збірної Німеччини 100 млн. євро. Але цей трансфер відбудеться не раніше 2025 року, оскільки на поточний момент Вірц виявив бажання продовжити кар'єру у Баєрі.

Зазначається, що основним конкурентом "вершкових" за підписання Вірца є Манчестер Сіті. При цьому підкреслюється, що Реал має перевагу перед "містянами", оскільки мадридський клуб найближчими роками має намір запросити нинішнього тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо з яким у Флоріана дуже хороші робочі відносини.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 4,5 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 38 матчів, забив 13 голів та віддав 18 результативних передач.