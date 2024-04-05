Іспанія

Президент Ла Ліги, як завжди за словом в кишеню не лізе.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував затримання колишнього очільника Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса, якого обвинувачують у корупції та відмиванні грошей. Цитує одіозного функціонера AS.

"Я роками засуджував те, що відбувається в Федерації футболу, зокрема з деякими з її керівників. Мене це не здивувало, дізнавшись про те, що трапилося, адже це відомо досить давно. Подібне пред'явлення звинувачень мало статися раніше, якби влада вжила необхідних заходів у зв'язку зі скаргами, що надходять.

Але це добре, оскільки дає нам змогу з великим оптимізмом дивитися в майбутнє цієї організації, адже тих, хто її перекрутив, більше немає. Я бачив звіт і думаю, що дядько Рубіалеса Хуан дуже правильно помітив, що Рубіалес — патологічний брехун. Ті, хто були знайомі з ним, знали про це давно", — заявив Тебас.