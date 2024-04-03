Іспанія

Функціонер вийшов на свободу.

Колишнього президента Королівської іспанської футбольної федерації (RFEF) Луїса Рубіалеса, затриманого днем раніше в аеропорту Іспанії, відпущено на свободу, повідомляє Sport.es.

Раніше іспанська прокуратура видала ордер на арешт Рубіалеса у зв'язку з імовірними порушеннями, допущеними ним на посаді президента Федерації. Цивільна гвардія Іспанії затримала функціонера, пред'явила обвинувачення і відпустила.

Тепер 46-річний Рубіалес, який повернувся до Іспанії з Домініканської Республіки, чекатиме на виклик до суду.

Рубіалеса звинувачують у корупції, несумлінному управлінні та відмиванні грошей.