Іспанія

Керманич Атлетіка прокоментував перемогу в Кубку Іспанії.

Баскський Атлетік напередодні переграв Мальорку в серії пенальті за здобув Кубок Іспанії.

Атлетік — Мальорка 1:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Іспанії

Головний тренер "левів" Ернесто Вальверде після завершення гри підсумував виступ власної команди.

"Це просто неймовірно! Перемога в Кубку Іспанії не схожа ні на що інше. Ви тільки подивіться на те, якою була гра та вболівальники, які завітали на стадіон.

Ми йшли до цього успіху роками, і врешті-решт у команди з’явився потрібний досвід. На початку гри ми страждали від довгих перед суперників, у чому Мальорка є дуже сильною. Також було важко ще й тому, що ми не могли віднайти свою гру.

Потім, у другому таймі, ми це зрештою зробили, і ми знали, що у нас буде шанс, якщо гра буде тривати ще певний час таким чином. На другий тайм ми вийшли з думкою грати від щирого серця і сильніше пресингувати. Потім у нас були шанси забити другий гол, але ми також занадто розкрились у захисті, і у суперників у підсумку також були шанси.

Нам пощастило, що у нас є Унай Сімон і Хулен Агірресабала в якості воротарів. Унаї до цього відіграв у дуже складних матчах проти Барси та Реала, а Хулен став нашим героєм сьогодні.

Я відмовлявся думати про можливе святкування перемоги перед фіналом, але тепер я буду думати про це. У Греції, коли ми одного разу виграли титул, я йшов до бару в Афінах і пив пиво, а власник запитував: "Що ви тут робите? Чому не з командою?".

Логічно, що коли ти так довго живеш підготовкою до фіналу і намагаєшся заспокоїти себе, ти ніколи не думаєш, яким може бути твоє святкування. Нам довелося страждати, бо це була дуже близька гра проти Мальорки.

Я знаю, що таке програвати у фіналі по пенальті, і знаю, що суперники, мабуть, дуже засмучені, тому що перемога вислизнула в них із-під носа. Удача посміхнулась Атлетіку після довгого часу, і цей Кубок дуже важливий для всіх мешканців Країни Басків. Ми щасливі, що всі, хто відчуває себе частиною Атлетіка, отримали цю радість.

Це правда, що Мальорка добре почала гру, тому що їхній план полягав у довгих передачах та індивідуальних дуелях, у чому вони дуже сильні. Вони скористались цим, а нам було важко увійти в гру.

Після пропущеного голу ми відчули себе полегшення, і в нас були шанси зрівняти рахунок. А після перерви ми пішли у ва-банк, бо ми програвали. Гол Сансета змусив нас ще більше пришвидшитись, але водночас ми не могли розслабитись у захисті, бо суперники залишались дуже небезпечними.

Наприкінці гри ми всі були виснажені, але ми бачили, що можемо перемогти. Ми готувались до пенальті весь тиждень і змогли перемогти. Я також дуже радий за Агірресабалу.

Ця перемога означає для клубу те ж саме, що і для вболівальників. Зрештою, ми всі — одне ціле. Ми щодня працюємо з гравцями, які є архітекторами всього цього успіху.

Коли ти наближаєшся до серії пенальті, ти завжди думаєш про тих, хто буде пробивати пенальті. Ми довго готувались до цього, і перш за все я вибрав тих, хто вийшов на поле з лави для запасних, тобто тих, хто менше втомився від дуже стресової ситуації. П’ятим був Унаї Гомес, можливо, він був щасливий, що йому не довелося пробити. Хоча він з Бермео, а ці хлопці реально можуть все, що завгодно.

Цей титул не можна порівняти ні з яким іншим, я так відчуваю. Із іншими командами, які я тренував, ви були зобов’язані перемагати, і я святкував успіхи з Олімпіакосом, Барселоною, Суперкубок з Атлетіком. Багато разів, коротше кажучи, але цей титул — це щось особливе.

Контракт? Не сьогодні. У нас попереду довга та шалена ніч, а потім буде час для нового контракту", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч проведе вдома проти Вільярреала.