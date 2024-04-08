Іспанія

Аргентинець нарозхват.

Каталонська Барселона уважно слідкує за півзахисником Рівер Плейт Франко Мастантуоно. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, скаути Барселони почала стежити за 16-річним півзахисником ще до його дебюту за Рівер Плейт. Каталонський клуб бачить Мастантуоно на позиції "десятки", вважаючи, що аргентинець у перспективі може стати одним із найкращих гравців у світі на цій позиції. Крім того, в Барсі вірять, що Франко хоче переїхати саме в столицю Каталонії.

Контракт 16-річного вундеркінда з клубом розрахований до січня 2026 року. Крім того в угоді аргентинського футболіста прописаний пункт про відступні в розмірі 45 млн. євро.

Франко Мастантуоно у цьому сезоні провів за Рівер Плейт десять матчів та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Мастантуоно хоче купити Реал.