Кадрова ситуація у команді Дієго Сімеоне.
Мемфіс Депай та Тома Лемар, Getty Images
09 квітня 2024, 11:47
Півзахисник мадридського Атлетіко Тома Лемар відновився після травми. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
28-річний француз травмувався у вересні, після чого пропустив 40 матчів.
Наразі футболіст повернувся до тренувань у загальній групі команди Дієго Сімеоне, проте його участь у матчі проти "джмелів" виключена.
У той же час, нападник Мемфіс Депай може пропустити близько 3-4 тижнів через м'язову травму.
30-річний голландець пропустив останні тренування "матрацників" і є припущення, що він пропустить обидва матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Нинішнього сезону Лемар провів лише три матчі, а на рахунку Депая 28 поєдинків, 9 голів та два асисти.