Іспанія

Кадрова ситуація у команді Дієго Сімеоне.

Півзахисник мадридського Атлетіко Тома Лемар відновився після травми. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

28-річний француз травмувався у вересні, після чого пропустив 40 матчів.

Наразі футболіст повернувся до тренувань у загальній групі команди Дієго Сімеоне, проте його участь у матчі проти "джмелів" виключена.

У той же час, нападник Мемфіс Депай може пропустити близько 3-4 тижнів через м'язову травму.

30-річний голландець пропустив останні тренування "матрацників" і є припущення, що він пропустить обидва матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Нинішнього сезону Лемар провів лише три матчі, а на рахунку Депая 28 поєдинків, 9 голів та два асисти.