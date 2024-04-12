Іспанія

Втрачати очки "вершковим" не можна.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився щодо майбутнього матчу з Мальоркою в рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує досвідченого італійця Mundo Deportivo.

"Я очікую важкого, конкурентного і напруженого матчу. Нам належить зіграти проти команди, у якої є потужний колективний настрій. Ми очікуємо важкого матчу, в якому нам доведеться зіграти з великою самовіддачею.

Цього тижня на карту поставлено багато чого, але ми відчуваємо ту ж впевненість, що й кілька днів тому. Зараз ми думаємо тільки про гру з Мальоркою. Це найважливіший матч з точки зору чемпіонських перегонів у Ла Лізі", — сказав Анчелотті.

Матч між Мальоркою та Реалом відбудеться 13-го квітня, о 19:30 за київським часом.