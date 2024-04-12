Іспанія

Хорват роздумує над своїм майбутнім.

38-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич не визначився зі своїм майбутнім у складі "вершкових". Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, хорватський ветеран сумнівається, чи варто йому залишати Мадрид, незважаючи на невдоволення кількістю ігрового часу, який він отримує в клубі. На поточний момент Лука обмірковує роль, яку він буде відігравати в Реалі в наступному сезоні.

Зазначається, що в послугах півзахисника зацікавлені клуби з Близького Сходу та МЛС. Крім того, конкретний інтерес до Модрича проявляє загребське Динамо, вихованцем якого він є.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.