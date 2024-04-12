Хорват роздумує над своїм майбутнім.
Модрич, getty images
12 квітня 2024, 22:22
38-річний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич не визначився зі своїм майбутнім у складі "вершкових". Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
За інформацією джерела, хорватський ветеран сумнівається, чи варто йому залишати Мадрид, незважаючи на невдоволення кількістю ігрового часу, який він отримує в клубі. На поточний момент Лука обмірковує роль, яку він буде відігравати в Реалі в наступному сезоні.
Зазначається, що в послугах півзахисника зацікавлені клуби з Близького Сходу та МЛС. Крім того, конкретний інтерес до Модрича проявляє загребське Динамо, вихованцем якого він є.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2024 року.
Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 35 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.