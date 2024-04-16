Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Барселона мінімально виграла у Кадіса завдяки чудовому голу Жоау Феліша, а Атлетіко переграв Жирону.

Результати туру

Атлетіко виграв у Жирони

Жирона в гостях програла Атлетіко, який навіть після матчу ЛЧ виглядав цікавіше.

Спершу черговим голом відмітився Артем Довбик, але далі команда Мічела не демонструвала чогось вартого уваги. Важко згадати якісь реальні моменти, що могли призвести до голу у ворота Яна Облака.

Так було приблизно до середини першого тайму, коли Мігель Гутьеєррес зіграв рукою, а Антуан Грізманн чітко реалізував пенальті. Далі Атлетіко забив ще раз, після чудової передачі Анхель Корреа головою вивів мадридський колектив вперед.

Після м'яча Антуана Грізманна на початку другого тайму питання щодо переможця матчу фактично були вже зняті. Жирона мала ще один епізод за участі Артема Довбика, але не забила, а крім цього створити щось вагоме біля ворожих воріт було важко.

Для Жирони ця поразка стала п'ятою поспіль у виїзних матчах. Наразі відрив від Атлетіко все зменшується.

Реал мінімально виграв у Мальорки на виїзді

Команда Карло Анчелотті здобула чергову перемогу у чемпіонаті. У Мальорки був один непоганий момент, після якого Андрій Лунін відбив удар суперника, а Реал один раз загрожував воротам господарів, коли Джуд Беллінгем пробив з-за меж штрафного майданчика. Проте влучив у поперечину.

Вже в першому таймі відзначився Орельєн Чуамені і, можна сказати, одним ударом став героєм матчу. Гол француза справді був дуже красивим (незважаючи на рикошет), але хавбек грав дуже стабільно та безкомпромісно протягом усього матчу та дуже добре працював майже по всьому полю.

Свої моменти також мали Феде Вальверде та Браїм Діас. Незважаючи на гру без кількох важливих гравців, Реал домінував і повинен був перемагати вище. Він контролював те, що відбувалося на полі, і не хвилювався, що Мальорка домінує над ним.

Але відсутність ефективності змінює перспективу. Реал виглядав краще, але не зміг реалізувати свої моменти. Мальорка в свою чергу не мала достатньо епізодів, щоб забити. Найнебезпечнішою ситуацією у другому таймі став дальній удар Сержі Дардера, з яким голкіпер колективу з Мадрида блискуче впорався.

Барселона мінімально переграла Кадіс

Перемога в Парижі над ПСЖ підтвердила покращення форми команди Хаві. Ліга чемпіонів — це турнір, в якому Барселона має хороші шанси на перемогу. Не дивно, що в матчі з Кадісом не вистачало багатьох гравців основи. Окрім дискваліфікованих Роберта Левандовські, Жоау Канселу та Іньїго Мартінеса, тренер вирішив не випускати Рональда Араухо, Педрі, Рафінью, Френкі де Йонга, Ілкая Гюндогана, Жюля Кунде та Ламіне Ямала. Тому зі стартового складу, який грав з ПСЖ, не вистачало аж восьми гравців. Хаві обрав Пау Кубарсі, Андреаса Крістенсена, Віктора Форта та Маркоса Алонсо в захисті, а Серхі Роберто, Оріоль Ромеу та Фермін Лопес зіграли в півзахисті. Трійку в атаці також склали запасні: Ферран Торрес, Жоау Феліш і Вітор Роке.

Перший удар у матчі завдав Вітор Роке, але пробив дуже далеко. Далі після удару Роберта Наварро Марк-Андре тер Штеген виконав хороший сейв. Відповідь Ферміна Лопеса з дистанції була менш якісною і не загрожувала Жереміясу Ледесмі. Найпомітнішим гравцем був Пау Кубарсі. Спочатку він заробив жовту картку за тактичний фол, а потім пробив по воротах, але невдало.

Ближче до перерви Барселона розіграла кутовий, а м’яч дістався Жоау Фелішу, який чітким ударом "бісиклетою" вивів свою команду вперед. Перед перервою рахунок мав бути 2:0, але м'яч після удару Ферміна Лопеса з порожніх воріт вибив Віктор Чуст. Через мить Хуанмі був близький до того, щоб випередити тер Штегена на виході з воріт, але в підсумку дуель виграв голкіпер. У першій частині матчу забитих голів не було.

Свій гол Хуанмі все ж таки забив, але опинився в офсайді і арбітр його не зарахував. Через дві хвилини Віктор Чуст пробив головою, але не влучив.

Ближче до завершення матчу тер Штеген чудово відбив дальній удар Діаді Самассеку. Барселона контролювала ситуацію і мало що дозволяла створити супернику. Шанси на титул невеликі, адже Реал переміг і все ще має вісім очок переваги, але в наступних турах може відбутися все, що завгодно, тому можливість скоротити відставання точно буде.