Іспанія

Український форвард не вразив високими оцінками від статистичних порталів, незважаючи на гол.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко здобув впевнену перемогу над Жироною з рахунком 3:1 завдяки дублю Антуана Грізманна та голу Анхеля Корреа.

Втім, рахунок у матчі відкрила саме команда Мічела, коли вже на четвертій хвилині зустрічі після комбінаційної атаки каталонської команди Ян Коуту увірвався до штрафної та зробив простріл на дальню штангу, де вже Артем Довбик без проблем записав на свій рахунок гол.

Утім, цього забитого м'яча виявилося замало для українського форварда, щоб отримати високі оцінки від статистисних футбольних порталів.

Так, ресурс Sofascore узагалі визначив Довбика одним із найгірших у складі Жирони, поставивши йому другу найнижчу оцінку в команді — 6,3.

SOFASCORE

Портал WhoScored, у свою чергу, оцінив 26-річного українського форварда у 6,5, що серед усіх футболістів Жирони в загальному є балом вище середнього.

WHOSCORED

Відомий ресурс Flashscore також не порадував Довбика високою оцінкою — лише 6,4, що нижче середнього серед одноклубників українця, які зіграли з Атлетіко.

FLASHSCORE

У виборі найкращого гравця матчу статистичні портали мали одноголосний вердикт на користь Антуана Грізманна, який реалізував пенальті у першому таймі та встановив підсумковий рахунок голом у другій половині зустрічі.