Іспанія

Наставник дав свій коментар.

"Мати перевагу перед недільним матчем із Барселоною дуже важливо, такою була наша мета. Перемагати в гостях у Мальорки завжди складно.

Команда в цьому чемпіонаті виступає дуже надійно і стабільно. Не завжди виходить грати добре, але ця команда завжди бореться.

Сьогодні був дуже складний матч, Мурікі дуже добре грає головою. Я вважав за краще не випускати Мілітао в старті, подумав, що краще виділити йому більше хвилин у другому таймі.

У матчі з Манчестер Сіті важливо уникати втрат, тому що нам важко повертати собі м'яч. Але і нашим суперникам складно відбирати м'яч у нас", — сказав головний тренер Реала.

У наступному турі Мальорка гостюватиме в андалузької Севільї, тоді як мадридський Реал прийматиме каталонську Барселону у Ла Лізі.