Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 13 квітня 2024 року.
Мальорка — Реал Мадрид, getty images
14 квітня 2024, 15:15
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над Мальоркою.
Автором єдиного гола в цьому протистоянні став опорний півзахисник "вершкових" Орельєн Чуамені, який гарматним пострілом поцілив у ворота суперника на 48-ій хвилині.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Реал Мадрид у матчі 31-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:
Мальорка — Реал Мадрид 0:1
Гол: Чуамені, 48
Мальорка: Райкович — Маффео (Радоньїч, 78), Гонсалес, Раїльйо, Настасич, Лато — Санчес (Пратс, 60), Морланес (Маскарель, 59), Кошта (Дардер, 59), Д. Родрігес (Ларін, 87) — Мурікі.
Реал Мадрид: Лунін — Васкес (Мілітао, 90), Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич (Карвахаль, 86) — Беллінгем (Камавінга, 63) — Діас (Вінісіус, 64), Хоселу.
Попередження: Раїльйо, Мурікі — Лунін