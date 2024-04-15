Іспанія

Легенда "басків".

Півзахисник Атлетік Більбао Рауль Гарсія по закінченню цього сезону "повісить бутси на цвях". Про це повідомляє офіційна сторінка баскського клубу у соцмережі Х.

Повідомляється, що 37-річний іспанець повідомив про своє рішення одноклубникам сьогодні вранці перед початком тренувальної сесії.

Рауль Гарсія виступає за Атлетік з літа 2015 року перейшовши з мадридського Атлетіко за десять мільйонів євро. За це час він відіграв за "басків" 356 матчів та забив 83 голи. Разом з клубом зі столиці Басконії, Гарсія здобув перемоги у Суперкубку Іспанії сезон-2020/21 та Кубку Іспанії сезон-2023/24.

Також він є третім футболістом в історії іспанської Ла Ліги за кількістю проведених матчів — 602 гри.

У складі збірної Іспанії Рауль Гарсія відіграв два матчі.