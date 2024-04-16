Іспанія

Каталонський клуб сподівається зберегти обох португальців.

Майбутнього літа Барселона буде обмежена на ринку через фінансові проблеми.

Спортивний директор клубу Деку працює над збереженням орендованих Жоау Канселу і Жоау Феліша, а також ще над двома трансферами.

Щоб діяти на трансферному ринку активніше, Барселоні необхідно за велику суму продати когось із нинішніх гравців команди.

Якщо ситуація не зміниться, Барселона влітку буде "зв'язана по руках і ногах".

У поточному сезоні Канселу провів 25 матчів у Ла Лізі (2 голи і 3 асисти), а Феліш — 24 (7 голів, 3 асисти).