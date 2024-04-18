Іспанія

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував поразку від Реала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал у напруженій серії післяматчевих пенальті на полі англійського Манчестер Сіті здобув квиток до наступного раунду змагань.

Після завершення гри головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поділився своїми думками про матч.

"Ми повинні мати витонченість на останніх метрах. В останніх кількох іграх, які ми провели тут, ми були на дуже високому рівні. За рахунку 4:3 та 4:0 ми домінували, сьогодні також. Але нам не вдалося забити.

Реал дуже добре захищався і з неймовірною солідарністю. Я ні про що не шкодую. Ми робили все. І в обороні, і в атаці. За винятком двох-трьох переходів, ми грали надзвичайно добре в усіх аспектах, але, на жаль, не змогли перемогти.

Заміни Голанда і де Брюйне? Вони попросили мене про заміну, вони не могли продовжувати.

Чи було болючіше програти по пенальті? Що є, те є. Ми повинні були виграти. Ми повинні були виграти через те, як ми грали. Всі були на висоті. Щоб перемогти Мадрид, потрібно бути на висоті. Ми були на висоті, але цього було недостатньо.

Везіння не існує, як казав Кройф. Ми не забили. Ми робили все, окрім того, щоб забити. Програвати так боляче. Але водночас це чудово. Ви не можете вигравати кожного разу, але ми намагалися, і у нас вийшло. Ми показали свою індивідуальність проти Мадрида, і я не знаю, що ще ми могли б зробити. Ми програли по пенальті 3:4, це те, чого нам не вистачило.

Це футбол. Можливо, в іншому виді спорту ми б виграли, але футбол тим і прекрасний, що в ньому є такі речі. Ми могли лише грати так, як ми грали, бити по воротах, робити хороші переходи... Ми не прагнули виграти 4:0, ми просто хотіли бути собою і показати свою індивідуальність. Ми це зробили, але цього було недостатньо. Ми вилетіли. Треба було забивати раніше. Але пенальті – це те, що трапляється...

Я впевнений, що вболівальники отримали задоволення. Я впевнений, що мадридські вболівальники будуть щасливішими за всіх. Ми отримали хороший результат на Бернабеу, але сьогодні не змогли пройти далі. Цього було недостатньо. Мадридці змогли вистояти. Ми завжди знаходимо спосіб зламати таку щільну оборону, але сьогодні нам чогось не вистачило. Треба просто змиритися з цим", – сказав Пеп.

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал зіграє проти мюнхенської Баварії.