Іспанія

Нова угода розрахована до літа 2025 року.

Сельта на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із головним тренером Клаудіо Хіральдесом.

Нова угода з 36-річним фахівцем розрахована до літа 2025 року.

Керівництво клубу задоволене роботою Клаудіо і бачить у ньому постійного наставника наступного сезону, незалежно від дивізіону.

Хіральдес очолив Сельту у березні, замінивши Рафаеля Бенітеса. Під його керівництвом Сельта провела три матчі, в яких здобула одну перемогу, одну поразку та один раз зіграла внічию.

Після 31 туру Сельта набрала 28 очок і посідає 17 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.