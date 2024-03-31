Іспанія

Завершився шостий поєдинок 30 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Сельта приймала Райо Вальєкано на Естадіо Мунісіпаль де Балаїдос.

Порадувати глядачів результативними ударами жодна з команд так і не зуміла, тож фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Зазначимо, що Сельта не пропустила у шостому поспіль матчі проти Райо Вальєкано.

Сельта — Райо Вальєкано 0:0

Сельта: Гуайта — Мінгеса, Старфельт (Тапія, 46), Домінгес — Альварес (Серві, 87), Сотело (Жаїлсон, 66), Бельтран, Санчес — Аспас, Бамба (Перес, 66) — Ларсен (Дувікас, 77)

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Сісс, Чаваррія (Еспіно, 46) — Лопес, Валентін (Посо, 81) — де Фрутос, Паласон (Крешпу, 81), Гарсія (Раціу, 16) — Камельйо (Бебе, 66)

Попередження: Аспас, Домінгес, Перес — Чаваррія, Сісс, Лопес