Іспанія

Футболісти продовжують відновлення після травм.

Вінгер Жирони Віктор Циганков та нападник Крістіан Стуані не зможуть допомогти своїй команді у майбутньому поєдинку проти Кадіса.

За словами головного тренера клубу Мічела, участь обох футболістів у найближчій грі виключена.

"Участь Циганкова і Стуані майже виключена. Сьогодні вони навіть не тренувались — їм важко грати. У решти команди все добре", — сказав Мічел на передматчевій прес-конференції.

26-річний українець продовжує відновлення, бо відчуває дискомфорт у литковому м'язі. Через це він пропустив минулий матч з Атлетіко (1:3).

Цього сезону Циганков провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, матч Жирона — Кадіс відбудеться у суботу, 20 квітня, о 22:00 за Києвом.