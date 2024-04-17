Іспанія

Український вінгер продовжує мати проблеми зі здоров'ям.

Вінгер Жирони Віктор Циганков продовжує мати проблеми зі здоров'ям, повідомляє Comunicate.

За інформацією джерела, 26-річний українець пропустив останнє тренування команди Мічела, оскільки продовжує відчувати дискомфорт у литковому м'язі.

Зазначається, що участь Віктора у найближчому поєдинку проти Кадіса (20 квітня) під питанням. До цього він пропустив поєдинок проти Атлетіко.

Цього сезону Циганков провів 28 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.