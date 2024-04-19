Іспанія

Цікава новина з Мадриду.

Капітан мадридського Реала Начо Фернандес поінформував керівництво "галактікос" про свій намір покинути клуб після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє Marca.

Чинний контракт 34-річного центрального захисника з "вершковими" спливає найближчого літа і він не має бажання його продовжувати.

Начо є вихованцем Реала. У його складі він провів 355 матчів у всіх турнірах, відзначився 16 голами та 9 результативними передачами.

Цього сезону Начо Фернандес відіграв за "королівський" клуб 36 матчів, заробив дві жовті та три червоні картки.