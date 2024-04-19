Іспанія

У клубі сподіваються затримати півзахисника надовше.

Атлетіко хоче продовжити угоду з Антуаном Грізманном завдяки успішним виступам у складі команди — повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Нинішній контракт Антуана буде до 2026 року. У складі мадридської команди Грізманн виступає з 2021 року, а до цього грав з 2014 по 2019 рік.

Разом з Атлетіко форвард виграв Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії. Відіграє важливу роль в колективі Дієго Сімеоне.

Цього сезону 33-річний гравець провів 42 матчі в усіх можливих турнірах, забив 21 гол і віддав 8 асистів.