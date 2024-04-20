Іспанія

Схоже, що позиція іспанського фахівця все ж може змінитися.

Наприкінці січня цього року Хаві Ернандес анонсував свій відхід із посади головного тренера Барселони та неодноразово заявляв, що не змінить свого рішення стосовно данного питання.

Втім, напередодні принципового матчу проти мадридського Реала в рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Хаві натякнув, що все ще може змінити щодо його майбутнього в таборі "блаугранас".

"Наразі не заплановано ніяких зустрічей для обговорення мого майбутнього, ніхто мені про це не говорив.

Зараз важливий не я, треба зосередитися виключно на майбутньому матчі з Реалом. Ще буде час це обговорити", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше стали відомі умови, за яких Хаві Ернандес готовий залишитися головним тренером Барселони.