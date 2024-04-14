Іспанія

Іспанський тренер в інтерв'ю каже протилежне.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві може залишитися у клубі, незважаючи на заяву щодо свого відходу після закінчення цього сезону. Таку інформацію надає Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, незважаючи на те що ентренадор "Барси" Хаві не змінив свого рішення залишити "блаугранас" після закінчення нинішнього сезону, його близьке оточення вважає, що він може залишитися в каталонському клубі, якщо керівництво надасть іспанському фахівцю певні гарантії.

Зазначається, що для Хаві важливо, щоб найближчого літа керівництво "синьо-гранатових" втримало в клубі всіх своїх лідерів, таких, як Левандовські, Гюндоган, Рафінья та Ямал. Також 44-річний фахівець наполягає на нових трансферах для підсилення складу Барселони. Зокрема, фаворитами Хаві є півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва, опорний півзахисник Реал Сосьєдад Мартін Субіменді та один з лідерів Баварії Йосуа Кімміх.

Раніше Хаві висловився щодо свого відходу з Барселони.