У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Осасуну.

Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи. Осасуна зуміла відповісти лише одним голом. 

Райо Вальєкано — Осасуна 2:1
Голи: Чавварія, 88, Паласон, 84 -  Гомес, 30

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Чавварія — Паласон, Валентін, Лопес (Бебе, 74), Де Фрутос (Фалькао, 74) — Камельйо (Де Томас, 60), Трехо (Крешпу да Сілва, 82)

Осасуна: Еррера — Аресо, Гарсія, Еррандо, Хуан Крус (Мохіка, 82) — Ібаньєс (Торро, 68), Муньйос Камерос (Монкайола, 68), Гомес (Осамбела, 82) — Гарсія, Рауль, Пенья

Попередження: Валентін, Сісс, Паласон, Лопес — Камерос. 