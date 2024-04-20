Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Райо Вальєкано - Осасуна, Getty Images
20 квітня 2024, 19:27
У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано на своєму полі приймав Осасуну.
Господарі здолали гостей, відправивши в їхні ворота два голи. Осасуна зуміла відповісти лише одним голом.
Райо Вальєкано — Осасуна 2:1
Голи: Чавварія, 88, Паласон, 84 - Гомес, 30
Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балліу, Мумін, Лежен, Чавварія — Паласон, Валентін, Лопес (Бебе, 74), Де Фрутос (Фалькао, 74) — Камельйо (Де Томас, 60), Трехо (Крешпу да Сілва, 82)
Осасуна: Еррера — Аресо, Гарсія, Еррандо, Хуан Крус (Мохіка, 82) — Ібаньєс (Торро, 68), Муньйос Камерос (Монкайола, 68), Гомес (Осамбела, 82) — Гарсія, Рауль, Пенья
Попередження: Валентін, Сісс, Паласон, Лопес — Камерос.