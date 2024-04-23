Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Черговий тур Прімери багатий на цікаві матчі. Жирона виграла у Кадіса з голом Артема Довбика, Реал переміг Барселону у Ель Класіко та інші зустрічі.

Результати туру

Жирона гарантувала собі єврокубки в наступному сезоні



Команда Мічела перемогла Кадіс і збільшила відрив від Атлетіка.

На початку матчу Ерік Гарсія відкрив рахунок і далі Жирона спокійно демонструвала свою перевагу над суперником. Після чудової комбінації забив Іван Мартін, а своїм голом відзначився і Артем Довбик. Спершу його м'яч відмінили через офсайд, але з другої спроби український форвард забив чисто. Прийняв передачу, розвернувся і технічно пробив повз голкіпера.

Взагалі команда контролювала ситуацію, Кадіс мав декілька нагод скоротити відставання в рахунку і зробив це, але до того, щоб відігратися, було задалеко.

Жирона ближче до завершення зустрічі забила ще один гол і тим самим встановила остаточний результат.

Таким чином, колектив Мічела гарантував собі вихід до єврокубків на наступний сезон. Відрив від сьомого місця солідний і Жирона вже буде грати як мінімум Лізі Європи. Втім, головною метою залишається Ліга чемпіонів.

Реал виграв у Барселони і практично гарантував собі чемпіонський титул

Поразка в чвертьфіналі Ліги чемпіонів підбила всіх, хто ще вірив в успіх Барселони у поточному сезоні. Що ще гірше для вболівальників іспанського гранду, розчарування сталося за кілька днів до Ель Класіко, до якого Реал підходив безпосередньо після того, як за драматичних обставин вибив Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Правда, Карло Анчелотті вирішив провести декілька змін у складі, в результаті чого в старті залишився тільки один номінальний захисник — Антоніо Рюдігер. Крім нього, у захисті грали Орельєн Чуамені, Лукас Васкес та Едуардо Камавінга. Більше сюрпризів не було. Не було експериментів і в складі Барселони. Жюль Кунде, Пау Кубарсі, Рональд Араухо і Жоау Канселу грали в захисті, в центрі вийшли Андреас Крістенсен, Френкі де Йонг і Ілкай Гюндоган, а на флангах Ламіне Ямаль і Рафінья. В атаці зіграв Роберт Левандовські.

Команда Карло Анчелотті намагалася залишати багато свободи Рональду Араухо і накривати інших гравців Барселони, відбувалася постійна ротація позицій, що дозволяло мінімізувати можливість колективу Хаві рухати м'яч вперед. В цілому, це дозволяло стримувати атаки суперника більшу частину матчу. Після пошкодження Френкі де Йонга та заміни Андреаса Крістенсена гравці Мадриду мали ще більше свободи.

Гості могли швидко здивувати королівський клуб після помилки Андрія Луніна, але Рафінья не впорався з невдало вибитим м'ячем. На шостій хвилині бразильський вінгер чудово подав з кутового прямо на голову Андреасу Крістенсену, а захисник переграв українського воротаря, який невдало зіграв на виході, вивівши Барселону вперед. Через мить рахунок мав бути 1:1, але Вінісіус не реалізував хороший момент. На 14-ій хвилині Ламіне Ямаль мав свою нагоду, але його простріл зупинив Андрій Лунін. Через мить Лукас Васкес переграв Жоау Канселу, а потім зіштовхнувся з ногою Андреаса Крістенсена і впав у штрафному майданчику Барселони. Арбітр вирішив призначити пенальті, який Вінісіус реалізував. На 25-ій хвилині Роберт Левандовські був близький до того, щоб забити головою, але удар вийшов невдалим. Через мить після подачі кутового Андрій Лунін насилу вибив м'яч з лінії воріт. Втім, зробив це вже за лінією воріт. Повтори не дали чіткої оцінки, і Сото Градо не змінив рішення у цьому епізоді.

Вже після матчу розгорілися дискусії стосовно даного моменту. Багато хто критикує арбітра і називає цю перемогу нечесною, але тепер це неважливо.

Пізніше Едуардо Камавінга сфолив біля володінь команди Карло Анчелотті, але Рафінья зі штрафного не влучив у ворота. Далі пробивав Лука Модрич, втім Марк-Андре тер Штеген спокійно зловив м'яч. Ближче до завершення першого тайму в одному з єдиноборств травмувався Френкі де Йонг, якого винесли на ношах. Він знову пошкодив щиколотку. Замість нього з'явився Педрі.

У перерві Хаві зробив ще одну заміну — замість Андреаса Крістенсена вийшов Фермін Лопес. Команди намагалися атакувати, свої шанси мали Левандовські та Фермін. Хаві вирішив внести додаткові зміни. Рафінья і Роберт Левандовські залишили поле, їх замінили Жоау Феліш та Ферран Торрес. В середині другого тайму Ламіне Ямаль виконав небезпечну передачу у штрафний майданчик, Андрій Лунін відбив м'яч перед собою, дозволивши Ферміну забити, і Барселона знову вийшла вперед.

На 73-ій хвилині вже Вінісіус зробив чудовий пас, а Лукас Васкес отримав м'яч і сильним ударом зрівняв рахунок. У доданий час Реал пішов у атаку, яку голом завершив Джуд Беллінгем. Реал знову зробив те, що вдається йому найкраще — перевернути навіть той матч, де все складається не так, як йому хотілося. У Барселони до цієї зустрічі були невеликі шанси на титул, а зараз їх майже немає. Завдяки даній перемозі Реал практично гарантував собі чемпіонство і може поступово зосереджувати свої сили і ресурси на іншому турнірі.

Коротко про інші матчі туру:

- Атлетік вдома зіграв внічию з Гранадою (1:1). Команди обмінялися голами у першому таймі.