Команда не опуститься вже нижче шостого рядка.
Жирона, Getty Images
21 квітня 2024, 00:57
У суботу, 20 квітня Жирона на своєму полі розгромила Кадіс
у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії — 4:1.
Перемога в цій грі гарантувала Жироні участь у єврокубках наступного сезону.
За 6 турів до закінчення кампанії Ла Ліги Жирона посідає третє місце в турнірній таблиці і не опуститься нижче шостого рядка, який дає право брати участь у Лізі Європи.
При цьому, клуб розраховує зіграти в єврокубку рангом вище — Лізі чемпіонів, і має хороші шанси на це.
Жирона вперше у своїй історії виступить у єврокубках. Клуб був заснований у 1930 році.
Зазначимо, що Жирона проводить лише четвертий сезон у Ла Лізі за всю історію.