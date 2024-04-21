Іспанія

Команда не опуститься вже нижче шостого рядка.

У суботу, 20 квітня Жирона на своєму полі розгромила Кадіс у матчі 32-го туру чемпіонату Іспанії — 4:1.

Перемога в цій грі гарантувала Жироні участь у єврокубках наступного сезону.

За 6 турів до закінчення кампанії Ла Ліги Жирона посідає третє місце в турнірній таблиці і не опуститься нижче шостого рядка, який дає право брати участь у Лізі Європи.

👋 Hola Europa, ja som aquí. Però no volem aturar-nos. 🇪🇺



👋 Hello Europe

👋 Olá Europa

👋 Bonjour l'Europe

👋 Ciao Europa

👋 Привіт Європо

👋 Hallo Europa pic.twitter.com/zbo1ynUwz3 — Girona FC (@GironaFC) April 20, 2024

При цьому, клуб розраховує зіграти в єврокубку рангом вище — Лізі чемпіонів, і має хороші шанси на це.

Жирона вперше у своїй історії виступить у єврокубках. Клуб був заснований у 1930 році.

Зазначимо, що Жирона проводить лише четвертий сезон у Ла Лізі за всю історію.