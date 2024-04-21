Іспанія

Коментар від форварда стосовно Ель-Класіко.

Роберт Левандовські розповів щодо Ель-Класіко з Реалом і порівняв підготовку до матчу з боку Барселони і мадридської команди.

"Ми знаємо, як перемогти Реал. Ми знаємо їх і проаналізували помилки, які зробили під час останнього протистояння з ними", — цитує ресурс Diario Sport.

"Ми знаємо, що якщо ми зведемо до мінімуму їхні сильні сторони, то зможемо перемогти їх на Сантьяго Бернабеу.

Ейфорія від перемоги над Манчестер Сіті може призвести до того, що Реал не зможе морально налаштуватися на класіко. Це правда, що ми зіграли 70 хвилин у меншості в Лізі чемпіонів, але у нас було на один день більше відпочинку, ніж в Реалу.

Вони відіграли 120 хвилин і серію пенальті і, ймовірно, повернулися в Мадрид після п’ятої ранку".

У матчі Ла Ліги Барселона зустрінеться з Реалом на Сантьяго Бернабеу, текстова трансляція буде доступна на сайті Football.ua.