Іспанія

У клубі хочуть більше грошей за вінгера.

Барселона відхілила пропозицію щодо Рафіньї від команди АПЛ на 60 мільйонів євро — повідомляє ресурс Sport Es.

Наразі розглядатимуться пропозиції лише від 80 мільйонів євро. Нинішня фінансова ситуація у Барселоні може змусити вінгера відправитися до іншого чемпіонату.

Команда може скористатися інтересом Аль-Хіляля, Тоттенгема, Челсі чи інших команд. Також вона може отримувати в майбутньому майже 120 мільйонів євро на рік з оновленого Камп Ноу.

Цього сезону 27-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 10 асистів.