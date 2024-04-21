Іспанія

Лідер "матрацників" може закінчити кар'єру на Ванда Метрополітано.

Мадридський Атлетіко продовжить контракт зі своїм лідером Антуаном Грізманном. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" планує укласти нову угоду з 33-річним французом найближчим часом.Сторони постійно контактують на цю тему, і Атлетіко продовжує бачити у Грізманні ключового гравця у найближчому майбутньому.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 12,5 млн. євро на рік (брутто).

Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 42 матчі, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач.

Раніше Грізманн став найкращим бомбардиром в історії Атлетіко.