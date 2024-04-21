Лідер "матрацників" може закінчити кар'єру на Ванда Метрополітано.
Грізманн, getty images
21 квітня 2024, 14:07
Мадридський Атлетіко продовжить контракт зі своїм лідером Антуаном Грізманном. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.
За інформацією джерела, керівництво "матрацників" планує укласти нову угоду з 33-річним французом найближчим часом.Сторони постійно контактують на цю тему, і Атлетіко продовжує бачити у Грізманні ключового гравця у найближчому майбутньому.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 12,5 млн. євро на рік (брутто).
Цього сезону Антуан Грізманн відіграв за Атлетіко 42 матчі, забив 21 гол та віддав 8 результативних передач.
Раніше Грізманн став найкращим бомбардиром в історії Атлетіко.